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Yerel Başıboş köpek terörü! Oyun oynayan çocuğa saldırdılar
Yerel

Başıboş köpek terörü! Oyun oynayan çocuğa saldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-12-10 21:57:00 -
Başıboş köpek terörü! Oyun oynayan çocuğa saldırdılar

Başıboş köpekler bu kez Rize'de dehşeti yaşattı. Evininkapısının önünde oynayan 12 yaşındaki çocuk saldırganlar köpekler tarafından yaralandı.

Rize'nin Güneysu ilçesinde Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.

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