Başıboş köpek terörü devam ediyor!

Gaziantep’de Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve onlarca ameliyatın ardından sağlığına kavuşan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ardından gündemi meşgul eden başıboş köpek saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Başıboş Köpek Sorunu Platformu, 2022 yılının Ocak ve Şubat aylarındaki saldırılara ilişkin hazırladığı özel rapor yaşanan olayların vehameti gün yüzüne çıkardı. Platform tarafından daha önce 2021 yılına ait hazırlanan verilerde 417 insan saldırılar sebebiyle yaralanırken, yaralananların 166’sı çocuk 76’sı da kadın olarak kayıtlara geçti. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise başıboş köpekler tarafından 75 saldırı ve bu saldırılar sonucunda 7 trafik kazası gerçekleştiği vurgulandı. Yaşanan olaylar sonucunda da 10’u kadın, 20’si çocuk olmak üzere toplam 64 insanın yaralandığı belirtildi.

225 hayvan telef olurken 20 hayvan yaralandı!

2021 yılındaki raporda, 201 küçükbaş hayvan telef olurken, 129 küçükbaş hayvanın yaralandığı, 2 at ve 12 yaban hayvanın da öldürüldüğü kaydedilirken, 2022’nin ilk çeyreğinde ise 194 küçükbaş hayvanın ve 31 kümes hayvanının telef olduğuna ayrıca 20’ye yakın hayvanın da yaralandığına işaret edildi. Ayrıca söz konusu raporda geçen yıldan farklı olarak Mardin’in Derik İlçesinde yaşanan köpek saldırısından dolayı bölgenin kuduz karantinası altına alındığı vurgulandı.

İşte köpek saldırıları verileri!

2022 yılının başından günümüze kadar gerçekleşen saldırılar da 11 olayla Ankara 1’inci sırada yer alırken, 9 saldırı ile İstanbul 2’nci sırada, 7 saldırı ile Antalya 3’üncü sırada, Kocaeli ve Şanlıurfa 5 saldırı vakası ile 4’üncü sırada yer aldı. Gaziantep, Konya, Bursa, Isparta ve Mardin 3’er saldırı ile 5’inci sırada yer alırken, Kastamonu, Sivas, Bingöl, Kars, Karaman, Erzincan’da 2’şer saldırı ile 6’ncı sıraya yerleşti. Eskişehir, Malatya, Edirne, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Sakarya, Van, Balıkesir, Adıyaman, Tunceli, Sinop, Tokat, Samsun, Kırıkkale, Kırşehir, Afyon ve Şırnak’ta gerçekleşen 1’er saldırı ile 7’nci sırada yer aldılar.

Ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı

Öte yandan; Tokat’ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi ediliyor.

İlçe merkezinde yaşayan 12 yaşındaki Berat Sunar, önceki gün akşam saatlerinde ekmek almak için geldiği ekmek fırınına yaklaştığı sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan Sunar, fırın çalışanı tarafından Sulusaray İlçe Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sunar, hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Berat bugün ameliyat olacak.

Hastanede tedavisi süren Berat Sunar, evlerinden biraz uzaktaki fırına gittiğini aktardı. Sunar, “Fırına girmek üzereydim köpek üzerime atladı, ısırdı. Ben ittim. Oradaki çalışan abi hastaneye götürdü. Hastanede pansuman ve ilk tedavimi yaptılar. Oradan beni üniversite hastanesine sevk ettiler. Yarın (bugün) da ameliyat olacağım. İlçemizde çok sokak köpeği var. Belediyeye de şikayet ettik. Köpekler öğretmenlerimi de kovaladı, askeri personelin eşlerini de kovaladı. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Tek dileğim bu” diye konuştu.

Baba İbrahim Sunar ise daha önce şikayet edildiği halde böyle bir olayın yaşandığını, konunun araştırıldığını belirterek, “Diğer mağdurlar gibi bunun peşini bırakmayacağız” dedi.