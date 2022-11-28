'Başıboş köpek sorunu' için çözüm isteyen vatandaşlar Ankara'da buluşuyor: "5199'u değiştirin" çağrısı!

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Başıboş köpekler, her gün yeni bir saldırıyla gündeme gelmeye devam ederken Güvenli Sokaklar Derneği'nin öncülüğünde, vatandaşlar meydanlarda etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.

"5199 sayılı kanun köklü bir değişikliğe uğramadan..."

4 Aralık Pazar günü saat 13.00'da Ankara Ulus Meydanı'nda etkinlik gerçekleştireceğini duyuran Güvenli Sokaklar Derneği, vatandaşları eyleme davet ederken şu açıklamada bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 17 Kasım 2022 tarihli açıklamasında sahipsiz köpeklerin toplatılması yönünde ilgili bakanlara gerekli talimatları verdiğini vurguladı.

Her ne kadar bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirsek de sadece talimat ile bu konunun çözüme kavuşmasının imkansız olduğunu, gerçek ve kalıcı bir çözüm için köklü bir yasa değişikliğinin şart olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

5199 sayılı kanun köklü bir değişikliğe uğramadan; evrensel hukuka, insan ve çocuk haklarına uygun şekilde tekrar düzenlenmeden bu sorunun çözüme kavuşması mümkün görünmüyor.

Konuyla ilgili 4 Aralık 2022 Pazar günü saat 13.00'da Ankara Ulus meydanında derneğimizin gönüllüleri ile birlikte bir basın açıklaması yapacağız. İnsan ve çocuk haklarını savunan tüm vatandaşlarımız davetlidir."