  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Başıboş köpek sorunu' için çözüm isteyen vatandaşlar Ankara'da buluşuyor: "5199'u değiştirin" çağrısı!
Gündem

'Başıboş köpek sorunu' için çözüm isteyen vatandaşlar Ankara'da buluşuyor: "5199'u değiştirin" çağrısı!

5199 sayılı kanunun değiştirilmesini isteyen ve başıboş köpek saldırılarının önlenmesi için çözüm çağrısında bulunan vatandaşlar, sorunun çözümü için etkinlik düzenliyor. Etkinliğe öncülük eden Güvenli Sokaklar Derneği, vatandaşları Ankara Ulus Meydanı'ndaki buluşmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 22:02:00 - 2022-11-28 22:07:06
'Başıboş köpek sorunu' için çözüm isteyen vatandaşlar Ankara'da buluşuyor: "5199'u değiştirin" çağrısı!

 yeniakit.com.tr 

Başıboş köpekler, her gün yeni bir saldırıyla gündeme gelmeye devam ederken Güvenli Sokaklar Derneği'nin öncülüğünde, vatandaşlar meydanlarda etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. 

"5199 sayılı kanun köklü bir değişikliğe uğramadan..."

4 Aralık Pazar günü saat 13.00'da Ankara Ulus Meydanı'nda etkinlik gerçekleştireceğini duyuran Güvenli Sokaklar Derneği, vatandaşları eyleme davet ederken şu açıklamada bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 17 Kasım 2022 tarihli açıklamasında sahipsiz köpeklerin toplatılması yönünde ilgili bakanlara gerekli talimatları verdiğini vurguladı.

Her ne kadar bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirsek de sadece talimat ile bu konunun çözüme kavuşmasının imkansız olduğunu, gerçek ve kalıcı bir çözüm için köklü bir yasa değişikliğinin şart olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

5199 sayılı kanun köklü bir değişikliğe uğramadan; evrensel hukuka, insan ve çocuk haklarına uygun şekilde tekrar düzenlenmeden bu sorunun çözüme kavuşması mümkün görünmüyor.

Konuyla ilgili 4 Aralık 2022 Pazar günü saat 13.00'da Ankara Ulus meydanında derneğimizin gönüllüleri ile birlikte bir basın açıklaması yapacağız. İnsan ve çocuk haklarını savunan tüm vatandaşlarımız davetlidir."

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!
Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Gündem

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!
Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Gündem

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

'Kuduz' skandalı sonrası flaş çağrı! Tek çözüm; başıboş köpekler itlaf edilmeli, mâlûm güruh tedaviye alınmalı, dolandırıcılar hapse tıkılmalı!
'Kuduz' skandalı sonrası flaş çağrı! Tek çözüm; başıboş köpekler itlaf edilmeli, mâlûm güruh tedaviye alınmalı, dolandırıcılar hapse tıkılmalı!

Medya

'Kuduz' skandalı sonrası flaş çağrı! Tek çözüm; başıboş köpekler itlaf edilmeli, mâlûm güruh tedaviye alınmalı, dolandırıcılar hapse tıkılmalı!

Kuduz olan küçük Mustafa, hayatını kaybetti! Sosyal medya ayağa kalktı! Hükümet, bakanlar, valilik ve belediye kamuoyundaki infiale hala sessiz!
Kuduz olan küçük Mustafa, hayatını kaybetti! Sosyal medya ayağa kalktı! Hükümet, bakanlar, valilik ve belediye kamuoyundaki infiale hala sessiz!

Gündem

Kuduz olan küçük Mustafa, hayatını kaybetti! Sosyal medya ayağa kalktı! Hükümet, bakanlar, valilik ve belediye kamuoyundaki infiale hala sessiz!

Bursa'da kuduz alarmı! Sokak köpekleri dehşet saçtı
Bursa'da kuduz alarmı! Sokak köpekleri dehşet saçtı

Gündem

Bursa'da kuduz alarmı! Sokak köpekleri dehşet saçtı

Kuduzdan ölen çocuğun ailesi çağrı yaptı
Kuduzdan ölen çocuğun ailesi çağrı yaptı

Gündem

Kuduzdan ölen çocuğun ailesi çağrı yaptı

Bitmek bilmiyor: O ilde kuduz alarmı!
Bitmek bilmiyor: O ilde kuduz alarmı!

Yerel

Bitmek bilmiyor: O ilde kuduz alarmı!

Nevşin'in konuğu büyük çözümü buldu (!) ‘Yanlarından geçerken köpeklerden izin alınsın’
Nevşin'in konuğu büyük çözümü buldu (!) ‘Yanlarından geçerken köpeklerden izin alınsın’

Gündem

Nevşin'in konuğu büyük çözümü buldu (!) ‘Yanlarından geçerken köpeklerden izin alınsın’

Çocuk haklarını bu 'mizantrop köpekçi' mi savunacak!
Çocuk haklarını bu 'mizantrop köpekçi' mi savunacak! "İnsanlarla olan bu savaşta köpeklerin yanındayım"

Gündem

Çocuk haklarını bu 'mizantrop köpekçi' mi savunacak! "İnsanlarla olan bu savaşta köpeklerin yanındayım"

Görevini yapan başkana ve belediyeye tehdit! Kamu görevlilerini engelleyen köpekperestlerin dokunulmazlığı mı var?
Görevini yapan başkana ve belediyeye tehdit! Kamu görevlilerini engelleyen köpekperestlerin dokunulmazlığı mı var?

Gündem

Görevini yapan başkana ve belediyeye tehdit! Kamu görevlilerini engelleyen köpekperestlerin dokunulmazlığı mı var?

Başkan Murat Köse'den tehditlere karşı geri adım yok! Görevlilere saldıran provokatör köpekperestler hakkında yasal işlem başlatıldı!
Başkan Murat Köse'den tehditlere karşı geri adım yok! Görevlilere saldıran provokatör köpekperestler hakkında yasal işlem başlatıldı!

Gündem

Başkan Murat Köse'den tehditlere karşı geri adım yok! Görevlilere saldıran provokatör köpekperestler hakkında yasal işlem başlatıldı!

Tavukların canı can değil mi? Başıbozuk köpekler, onlarca tavuğu telef etti!
Tavukların canı can değil mi? Başıbozuk köpekler, onlarca tavuğu telef etti!

Yerel

Tavukların canı can değil mi? Başıbozuk köpekler, onlarca tavuğu telef etti!

"Ölen köpekler kadar gündem olmuyorsa..."

Gündem

"Ölen köpekler kadar gündem olmuyorsa..."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23