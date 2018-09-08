Başı sıkışan konkordato talep ediyor

Onur Yılmaz

7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un yürürlüğe girdiği mart ayından bugüne kadar borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan borçluların konkordato taleplerinde artış gözlendi.

Hemen hemen her sektörden tanınmış şirket yöneticilerinin talep ettiği konkordato ile şirketlerin hem borçlarını ödemesi hem de yeniden ekonomiye kazandırılmaları mümkün oluyor. Altı ay içerisinde konkordato talepleri ile öne çıkan ise şirketler ise şunlar oldu:

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebiliyor.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verebiliyor ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alıyor.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuruyor. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan ediliyor. Ardından karar; tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildiriliyor.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verebiliyor. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin süre veriliyor.

KONKORDATO NEDİR?

İflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmalarını amaçlayan, alacaklıların da alacaklarının belirli bir kısmından vaz geçerek kalanını tahsil etmelerine olanak sağlayan ya da yeni bir vadede alacağın ödenmesinin kararlaştırıldığı bir anlaşmadır.

Şirket Sektörü

Gilan Kuyum

Euronet Car Rental Araç kiralama

Sunkar Araç kiralama

Odaş Yapı İnşaat

Sedyol İnşaat

Payas İnşaat

Özensan İnşaat

Om-Ar Tekstil

Foster Ayakkabı

Hotiç Ayakkabı

Smach Gıda Makine San.

Keskinoğlu Gıda

Çıtır Usta Gıda

Nalpaş Gıda

Marmara Dengizekler Orman Ürünleri

Gama Holding Turizm-Otel