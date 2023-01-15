Başı büyük dertte! Twitter'a büyük dava

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve yüzlerce çalışanın işine son vermişti.

Twitter'da kemer sıkma politikası uygulayan Musk, bir yandan da açılan davalarla uğraşmak zorunda.

Ünlülerin fotoğraflarını medya kuruluşlarına lisanslayan Backgrid, Twitter’a 228 milyon dolarlık bir telif davası açtı.

Fotoğraf ajansı, telif hakkıyla korunan 1.500’den fazla fotoğrafın, Twitter’da silinmesi için platforma 6 bin 700’den fazla telif bildirimi gönderdiğini, ancak Twitter’ın konuyla ilgili hiçbir işlem yapmadığını iddia ediyor.

Backgrid, Twitter'ın hiçbir telif bildirimine yanıt vermediğini ve tek bir görüntüyü bile kaldırmadığını söyledi.

Twitter’ın davranışının neden olduğu zararın görüntü başına 150.000 dolar olduğunu tahmin eden Backgrid, bunun da yaklaşık 228,9 milyon dolar olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili Twitter ve Elon Musk cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.