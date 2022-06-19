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Yerel Başı boş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Yerel

Başı boş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Sokaktaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye nakledildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 22:59:00 -
Başı boş köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Başı boş köpekler insanların hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Köpek saldırıları yüzünden yüzlerce kişi yaralanıp, canından olurken saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Başı boş köpekler, bu sefer de hareket halindeki arabaların önüne atlayıp kazaya neden oluyor.

Sokakta yaşayan sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılarak üremelerinin önlenmesi sorunun çözüm önerilerinden biri olarak dile getirilse de can ve mal kaybı yaşanan kazaların önü alınamıyor.

Metrelerce sürüklendikten sonra devrildi

Samsun - Ankara Karayolu Mahmutlu mevkisinde yaşanan olayda ise E.C isimli sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra devrilen araç, yolun sağındaki restoran önünde park halindeki otomobile çarparak durabilirdi.

2 yaralı

Aracın kırılarak savrulan cam parçaları park halindeki plakalı otomobile zarar verdi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan S.K. (32) yaralandı.

Sağlık durumları iyi

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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