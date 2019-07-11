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Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe: “Metil alkolün 20 mililitresi bile ölüme neden olabiliyor”

Adana’da geçtiğimiz günlerde Balcalı Hastanesi’ne başvuran 2 kişi, metanol zehirlenmesi nedeniyle dün hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe: “Metil alkolün 20 mililitresi bile ölüme neden olabiliyor”

Adana’da geçtiğimiz günlerde Balcalı Hastanesi’ne başvuran 2 kişi, metanol zehirlenmesi nedeniyle dün hayatını kaybetti. Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, vatandaşlara kaçak veya sahte içki üretmemeleri konusunda uyarılarda bulunarak, “İçki tüketimi zaten zararlı ancak illa tüketilecekse de bilindik yerlerden, bandrollü ürünlerin alınması gerekiyor. Beklenmedik bir durum görüldüğü takdirde de hemen hastaneye başvurulması gerekiyor” açıklamasını yaptı.


Adana’da son bir aylık dönem içerisinde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne başvuran 9 kişiye metanol zehirlenmesi teşhisi kondu. Yaklaşık 10 gün önce 6 kişi taburcu edilirken, bu hastaların 2’sinde kısmi görme kayıpları oluştu. Geçtiğimiz günlerde bilinç bozukluğu, bulantı ve kusma şikayetleriyle Balcalı Hastanesi’ne başvuran 3 kişiden Cumali Ç. ile Hasan Arif C. kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1 kişi de görme bozukluğu ile taburcu edildi.



“Metil alkolün az miktarı bile tehlikeli”


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sebe, metil alkol zehirlenmelerinin büyük bir sıkıntı olduğunu, körlük ve ölüme neden olabildiğini ve bu nedenle Adana’da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek, “Vatandaşlarımızdan kaçak ve sahte içki üretimi yapmamalarını ve bu ürünleri satın almamalarını istiyoruz. Metil alkolün 20 mililitresi bile görme kayıplarına ya da ölümlere neden olabiliyor” dedi.



Adana’da 2 kişi metanol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti


Metanol zehirlenmesiyle hastaneye başvuran hastalara tıbbın sağladığı son teknoloji ile uzaklaştırma, gerekli sıvı elektrolit, solunum mekanik tedavileri uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Sebe, “Gelen ilk gruptan iki hastada görme kaybı oluştu. Son 3 vakada ise yaptığımız tüm müdahalelere, antidot ve kan temizleme tedavilerine rağmen 2 hastamızı kaybettik. Taburcu ettiğimiz hastamızın ise bir gözünde tam görme, diğerinde kısmi görme kaybı oluştu” açıklamasını yaptı.



Metanol zehirlenmelerinde erken teşhis çok önemli


Metanol zehirlenmelerinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sebe, şunları söyledi:


“Hastalarda görme kaybı oluştuktan sonra bunu geri döndürmek çok zor ve çoğu zaman imkansız. Hastayı erken dönemde yakalayabilirsek, tedaviyle görme kayıplarına müdahale şansımızı, hayatlarını kurtarma şansımızı artırıyoruz. Burada hekim arkadaşlara da önemli rol düşüyor. Hastanın mutlaka iyi sorgulanması, alkol öyküsü varsa kan gazı göndermeleri gerekiyor. Görme bozukluğu olan her hastada beyin kanaması, beyin felci değil de metil alkol zehirlenmesinin olabileceğinin düşünülmesi gerekiyor.”


Prof. Dr. Sebe, içkinin zaten zararlı olduğunu illa tüketilecekse de bilindik yerlerden, bandrollü ürünlerin satın alınması gerektiğinin altını çizerek, metil alkolün ağızdan alındığı an vücudu etkilemeye başladığını ve bunun geri dönüşünün çok zor olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:28
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