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BAŞGAD’tan İHA’ya plaket

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’na plaket takdim etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 13:09
BAŞGAD’tan İHA’ya plaket

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’na plaket takdim etti.


İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu ve İHA Batman il temsilcisi Osman Arslan, BAŞGAD Başkanı Özcan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan İHA’nın gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Özcan, "İHA, ülkemizin, milletimizin menfaat ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak haberler yapmaktadır. Şehit ve gazi yakınlarımıza verdikleri desteklerden dolayı İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Kantarcıoğlu ve Batman temsilcisi Arslan’a BAŞGAD olarak teşekkür ediyoruz" dedi.


Kantarcıoğlu ve Arslan da Özcan’a teşekkür etti.


Ziyaretin sonunda Özcan çalışmalarından dolayı Kantarcıoğlu ve Arslan’a plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:09
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