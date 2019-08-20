0553 313 94 23

BAŞGAD’dan Beşiri İlçe Kaymakamına plaket

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ve Başkan Yardımcısı Burhan Ablay Beşiri İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak’ı makamında ziyaret edip yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

20 Ağustos 2019 Salı 13:20
BAŞGAD’dan Beşiri İlçe Kaymakamına plaket

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan ve Başkan Yardımcısı Burhan Ablay Beşiri İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak’ı makamında ziyaret edip yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.


BAŞGAD heyeti Beşiri İlçe Kaymakamı Mustafa Maslak’ı makamda ziyaret ederek şehit ve gazi yakınlarına karşı olan samimiyet ve görev süresince yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. BASGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, ziyarette yaptığı açıklamada “2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev süresini tamamlayan Beşiri İlçe Kaymakamı Erzurum-Aziziye Kaymakamlığına atandı. Tayini çıkan kaymakamımıza yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunduk” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
    1. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    2. Günün ilk yarısında endekslerin..
    3. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    4. Denizli’deki restoranda çıkan yangında..
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi..
    7. Borsa ilk yarıda yükseldi
    8. Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
    9. Büyükşehir’den Konya genelinde..
    10. Çalınan su motorunu jandarma buldu
    11. Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları..
    12. Eskişehirspor’da istifa eden Osman Taş..
    13. ANALİZ - İsrail sağında bölünme..
    14. Köyde sarıkız örümceği alarmı
    15. Borsada günün ilk yarısı (2)
    16. Anadolu Efes’te Moerman şoku
    17. Borsada günün ilk yarısı (1)
    18. Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni..
    19. Kaynak yapılan kamyonun kasası cayır..
    20. YSK’de 3’üncü oldu, ilahiyat seçti!..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz