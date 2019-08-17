0553 313 94 23

Başdeğirmen’in "Kötü koku sorununu biz çözeceğiz" vaadi yerine geliyor

Yıllardır devam eden kötü koku sorunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri ile sonuca kavuşuyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:14
Başdeğirmen’in "Kötü koku sorununu biz çözeceğiz" vaadi yerine geliyor

Yıllardır devam eden kötü koku sorunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri ile sonuca kavuşuyor. Belediye Başkanı Başdeğirmen’in seçimlerde verdiği "kötü koku sorununu biz çözeceğiz" vaadi yerine geliyor.


Kentin kronik sorunu haline gelen kötü kokunun bertaraf edilmesi için çalışmalar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile başladı. Isparta Belediyesi Atık Arıtma Tesisi ile Deri Organize Sanayi Bölgesinin atıklarının kapalı sistemle şehir dışına taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Derelerden akan atık sular kapalı sistemle 5200 metrelik kapalı sistemle şehir dışına taşınıyor. Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Halil Turan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile arıtma tesisinden 5 bin 200 metre kapalı büzle alınacak suyun şehir dışına bırakılacağını söyledi. Turan, şu ana kadar hattın bin 200 metresinin döşendiğini ve hat döşeme çalışmaları için 700 bin liralık bin 200’lük büz alım ihalesi gerçekleştirildiğini belirtti.


Deri Organize Sanayi Bölgesinin (DOSB) koku sorununu çözmek için yaklaşık bir kilometre uzunluğunda korge borunun döşendiğini aktaran Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Turan, “Oradaki suyu da buradaki ana hatta bağlayarak hem Isparta’nın hem de Sav’ın koku sorununu çözmüş olacağız. Belediye Başkanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor, bir an önce bitirilmesi amacıyla tüm malzemelerin temini ve işçi takviyesini de gerçekleştiriyor” dedi.


Yapılan çalışmalara katılan Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’in göreve geldiği günden itibaren koku sorununu ele aldığını ve 5 bin 200 metrelik bir hat döşemesinin gerçekleştirildiğini belirtti. İpekçi, “Duyarlılığından dolayı Şükrü Başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Sav kasabamız bu konudan çok mustaripdi. Bundan sonra Sav gül kokacak. Şükrü Başkanımız bize çok destek veriyor. Bundan sonra Isparta’mız, Sav gül kokacak. Isparta’ya giriş yapan vatandaşlarımız kötü koku ile değil gül kokusuyla karşılanmış olacak” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    1. FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı..
    2. GÜNCELLEME - Ukrayna'da otelde yangın:..
    3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya..
    4. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı..
    5. Hong Konglular bir kez daha sokaklara..
    6. Arsenal iki golle kazandı
    7. Ayna tasarım fikirleri | Minimal,..
    8. Bursa’da hortum paniği
    9. CHP’li belediyeler milletin vergisiyle..
    10. Diyafram nefesi nasıl alınır?
    11. Saatler sonra İBB'den ilk açıklama
    12. İrmik ölçülü kullanıldığında faydalı..
    13. 30 dakika yağmur yağdı, İznik göle..
    14. Yıldırım ormanı kül etti
    15. Yayladağı’nda otomobil devrildi: 6..
    16. Armutlu’da kadın ve erkek cesedi..
    17. Diyarbakır’da caddeler grafiti ile..
    18. Fatih’e metrekareye 114 kilogram yağış..
    19. Atletizm Milli Takım kampı..
    20. Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC..
    21. Fenerbahçe'de ayrılık! Anlaşma için..
    22. Alanya’da serinlemek isterken canından..
    23. "Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
    24. Çan’da şiddetli yağış sonrası Öz de..
    25. Suriyeliler bir an önce güvenli..
    26. Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi
    27. İşadamı Adnan Akcan’ın 17 Ağustos..
    28. Başdeğirmen’in "Kötü koku sorununu biz..
    29. Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe..
    30. Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu