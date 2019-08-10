Başdeğirmen’den personele bayram mesajı: “Hepimiz bir aileyiz, kardeşiz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘biz bir aileyiz, kardeşiz’ diye seslendiği personeliyle Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Başdeğirmen, “Sizlerle el ele, kol kola, omuz omuza şehrimize en güzel hizmeti yapmak istiyoruz. Sizler belediyenin bel kemiğisiniz” dedi. Mesai arkadaşlarına ‘Hepimizin amacı Isparta’ya hizmet’ diye seslenen Başdeğirmen, ilk defa taşerondan belediye şirketine geçen işçilere 13 yevmiye ikramiyelerinin verildiğini müjdelerken, tüm belediye çalışanlarının maaşlarıyla birlikte sosyal haklarının da 9 Ağustos itibariyle yatırıldığını kaydetti. Memurların sosyal dengelerinin de hesaplara aktarıldığını belirten Başdeğirmen, süresi dolan banka maaş promosyon ücretleri ile alakalı olarak da geçen dönem bin 600 lira olan bedelin yaptıkları anlaşmayla 2 bin 600 lira olarak 20 Ağustos’ta hesaplara yatırılacağının müjdesini verdi.

“Siyasi düşünceniz şu anki idareden farklı olabilir bunlar doğaldır ama seçim bitti”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı dolayısıyla mesainin son gününde belediye personeliyle Moda Park Düğün Salonunda düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. 4 ay önce 31 Mart’ta yapılan yerel seçimler sonrasında Allah’ın izni ve vatandaşların destekleriyle belediye başkanlığı görevine seçildiğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Önümüzdeki 5 yılda Isparta’ya hizmet için birlikteyiz. Bugün itibariyle 4 ayımızı geride bıraktık. Sizlerle el ele, kol kola, omuz omuza şehrimize en güzel hizmeti yapmak istiyoruz. Belediye başkanları değişebilir. İdarecilerimiz değişebilir, ama sizler belediyenin bel kemiğisiniz. Belediyenin hizmetinde ne yapılması gerekiyorsa sizler canla başla bu hizmeti vermek için mücadele vereceksiniz. Başkan kim olursa olsun, hepimizin bir vazifesi var, vazifemizin bilincinde olduğumuz sürece, aldığımız paranın hakkını vermemiz gerektiğini bildiğimiz sürece başkanın kim olduğu çok önemli değil. Vazifenizi bildiğiniz sürece bir sorunumuz olmaz. Herkes üzerine düşeni yaptığı sürece hiçbir sorun olmaz. Bir önceki dönemde arkadaşlarınız, desteklediğiniz taraf olabilir, siyasi düşünceniz şu anki idareden farklı olabilir bunlar doğaldır. Ama seçim bitti” dedi.

“Hepimizin amacı Isparta’ya hizmettir”

Yönetim anlayışında çalışanların vazifesini tam manasıyla yaptığı, aldığı maaşı hak ettiği sürece kendisinin kardeşi ve beraber olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çalışanlarımız bizim mesai arkadaşımız, Isparta’mızın hizmet eden bir elemanı. Onlarla biz kesinlikle uğraşmayız. Tüm arkadaşlarımızla beraber çalışma niyetimiz var” şeklinde konuştu.

Tüm belediye çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduklarını hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bu ailede daha mutlu ve huzurlu olabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa, evimizde ne yapıyorsak, nasıl davranıyorsak burada da onu yapmak zorundayız” görüşlerinde bulunurken, idarecilerine de çağrıda bulunarak, “Lütfen tüm çalışanlarımıza karşı çok kibar ve nazik davranalım. Hepimizin amacı Isparta’ya hizmettir. 300 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz, bunun için buradayız. Şehrimizdeki yaşayanların yüzünü güldürürsek bizim yüzümüzde o seviyede güler. Bu memleket bizim. Isparta’mızın refah düzeyini ne kadar yukarı çekersek, kendi yaşadığımız ortamdaki refah düzeyimiz yükselmiş olur” dedi.

Personeline yönelik kendilerinin de yapmaları gereken çalışmalar olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Öncelikle hiçbir bahane aramadan maaşlarınızı, ikramiyelerinizi, toplu sözleşmeden kazandığınız haklarınızı zamanında ödememiz gerekir. Bundan sonra hep beraber çalışacağız” ifadelerinde bulunarak işçilere yönelik yaptıkları ödemelerden bahsetti.

‘Kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla birlikte 13 yevmiyeleri hesaplarına yattı’

9 Ağustos tarihi itibariyle ilk defa ISBEL Şirketinde çalışan ve taşerondan belediye şirketine geçen işçilere yönelik maaşlarıyla birlikte 13 yevmiyelerinin hesaba yattığını aktaran Başdeğirmen, “13 yevmiye ile birlikte sözleşme gereği yüzde 4 maaş zammı, fazla mesailerle birlikte 75 liralık bayram ikramiyelerinizi yüzde 100 arttırarak 150 lira olarak hesaplarınıza yatırıldı” dedi. Başdeğirmen, çalışanların maaşları ile birlikte sosyal haklarını aksatmayacaklarını, şehre önemli ihtiyaçları da kazandıracaklarını dile getirdi.

Eğitim yardımları Ekim ayında ödenecek

Memurlara yönelik sosyal dengelerinde yatırıldığını aktaran Başdeğirmen, “Personelimize hiçbir borcumuz kalmadı. Ekim ayında çalışanlarımıza eğitim yardımları ödenecek. Bankalardan alınan maaş promosyon ücretleri de süresi dolan arkadaşlarımıza 20 Ağustos’ta 2 bin 600’er lira olarak ödenecek. Hayırlı olsun. Bu rakam bir önceki dönemde bin 600’er liraydı” dedi.

“Bu buluşmaları yılda en az 3 veya 4 kez tekrarlamak istiyoruz”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilkini Kurban Bayramı ile başlattıkları bu buluşmaları yılda en az 3 veya 4 kez tekrarlamak istediklerini kaydetti. Personelin arasındaki karşılıklı sevgi ve saygı bağlarının kuvvetlendirilmesini de isteyen Başkan Başdeğirmen, “Birbirimizi sevmek zorundayız. Değerli mesai arkadaşlarım Isparta’mıza vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu 4 ay içerisinde çok önemli şikayet almadık, gayet güzel şekilde vazifelerinizi yerine getirdiniz. Belediyemizi çok daha ileriye götürmek için mücadele vereceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle ailelerinizle sevdiklerinizle nice bayramlar diliyorum” görüşlerinde bulundu.

Tüm personelle tek tek bayramlaştı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in müjde üzerine müjde verdiği konuşması personel tarafından uzun süre alkışlandı. Konuşmanın sonunda Başkan Başdeğirmen, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı.