Başdanışmanından Meral Akşener'e 'Erdoğan' şoku!

İlk Havadis'in haberine göre, İYİ Partili Murat Çuhadar, Meral Akşener’in başdanışmanlığından istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuhadar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini açıklayarak Genel Başkan Meral Akşener’e teşekkür etti

Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurdu ve Erdoğan'a destek kararı aldı

Uzun yıllardan beri AK Parti’ye verdiği destekler ile tanınan Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye’nin Yüzyılı Platformu’nu kurdu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek kararı aldı. Yurt genelinde on binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu’nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye’nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak AK Parti ve Erdoğan’a destek çalışmalarını başlatacak.

Yol haritasını açıklayacak

Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar’ın başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi. Türkiye'nin Yüzyılı isimli internet sitesini de önümüzdeki günlerde faaliyete geçirecek olan Çuhadar, özellikle kendi kurduğu Youtube'da Türkiye’nin Yüzyılı isimli programlara başlayacak. Türkiye’nin Yaşam Koçu isimli Youtube kanalında hafta içi hergün canlı yayınlar gerçekleştirilecek.