Başdanışmanı Ertem'den enflasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, “Yeni kabinede isimler önemli değil.” dedi.



Ertem TRT Haber Televizyonu'nda yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu vurguladı ve enflasyon hedeflemesinin geçerli olduğunu belirtti.



“Yeni sistemde maliye-para politikası uyumu üst düzey olur.” diyen Ertem, büyüme bağlamında Türkiye'nin yumuşak iniş gerçekleştireceğini ifade etti.



Ertem, Türkiye'nin 2. çeyrek büyüme beklentisinin yüzde 6'ya yakın olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, bankacılık sisteminde kısa vadeli likidite sorunu olmadığını sözlerine ekledi.



Ertem, enflasyon hedeflemesinin kararlı bir şekilde süreceğini belirtti.

