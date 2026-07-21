Başdanışman Yalçın Topçu, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı Külliye’de ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Yalçın Topçu şunları ifade etti: “Millî Mücadele’mizin lojistik üssü olan Taşköprü ilçemizin ve kağnılarla cepheye mühimmat taşıyan Taşköprülü kahraman atalarımızın torunu, üç dönemdir Taşköprü’ye çok başarılı hizmetler veren Sayın Hüseyin Arslan’ı milletimizin evinde ağırlamaktan memnun oldum. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Taşköprü denilince akla ilk gelen, Taşköprülü çiftçilerimizin emek ve alın teriyle ürettiği ‘Taşköprü Sarımsağı’, ülkemizin dünyadaki marka tarım ürünü ve ‘beyaz altınıdır’. 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali de tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın, bihakkın beldesine, ilçesine, iline hizmet eden tüm yerel yöneticilerin yanında olduğu herkesin malumudur. Yaptığı başarılı çalışmalarla Taşköprü ilçemizi daha iyi yarınlara hazırlayan Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan Bey’in de Taşköprü’nün geleceği ile ilgili tüm projeleri gerekli desteği almış ve alacaktır.”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Yalçın Topçu’ya kabulü için teşekkür ederek konuşmasına şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayesinde 2026 yılında, hamdolsun her yıl nüfusu artan Taşköprü’müz için; Araç Muayene İstasyonu, Açık Cezaevi Projesi, Köprübaşı Meydan Düzenlemesi, Yöresel Ürünler Satış Alanı, Atlı Turizm Projesi, Kreş Projesi, Soğuk Hava Deposu, KYK Yurdu, TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi Projesi ve Avrupa Birliği destekli LEADER Yerel Kalkınma Projelerini hayata geçireceğiz inşallah.”