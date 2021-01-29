Başbuğ'dan Sincar uyarısı: Operasyon şart

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan, Güvenlik ve Terör Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Sincar'daki terör yuvalarına yakında bir operasyon yapılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Sincar Operasyonu bana göre çok yakın, Türkiye bölgesinde güvenliğini ve barışı istiyorsa Sincar Operasyonu şart. Kandil'den daha önemli bir yer oluştuki o da Sincar, buradaki terör unsurlar Irak ve Suriye'yi de tehdit ediyor. Türkiye'nin Suriye'de barışı sağladığı yerleri de bunlar tehdit ediyor. Suriye'de yapılan saldırıların çoğu bu Sincar'dan kaynaklanıyor. Türkiye buradaki tehlike hakkında uluslararası alanı da uyardı. Ne ABD ne de Rusya Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı. Elinde tek bir şey kaldı o da Sincar'a operasyon düzenlemek. Türkiye, Irak'a operasyon için yardım etmek istiyor. Ancak Irak buna yanaşmıyor. ABD'nin Irak ve Suriye bölgesinde her türlü yolu deneyeceğini düşünüyorum.