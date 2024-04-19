Başbuğ ve Merdan’ın ortak imam hatip düşmanlığı! Şimdi de Apo’ya özgürlük mü diyeceksiniz?

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26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a “filozof” diyerek serbest bırakılmasını isteyen Merdan Yanardağ’ın kanalı TELE1’de her ay düzenli program yapacağı öğrenildi.

Başbuğ’un İmam Hatip karşıtlığı

15 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet’te yayınlanan yazısında 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, alenen İmam Hatip karşıtlığı yapmıştı. Yazısında, “Son yıllarda İmam Hatip Liselerinin sayısında ciddi bir artış görülmektedir.” diyen Başbuğ, “İmam Hatip Liselerinin sayısının artırılmasının nedenleri nedir? Bu artışa olan ihtiyaç nedir? Eğer İmam Hatip Liselerinin sayısının gittikçe artırılması hedeflenmiş ise; II. Mahmud döneminde yaşanan iki farklı kültürü, iki farklı eğitimi temsil eden insanların ortaya çıkabileceği ve bunun yaratacağı sorunların ülkeye verebileceği zarar düşünülmemekte midir?” ifadelerini kullanmıştı.

“Geç kalmadın mı paşam?”

Başbuğ’un yazısını Twitter hesabından alıntılayan terör sevici sözde gazeteci Merdan Yanardağ, “Paşam bu soruyu sormak için çok geç kalmadın mı?” diye sormuştu.

Öcalan’a özgürlük mü isteyecek?!

PKK sevicilerle din eğitimi veren eğitim kurumlarına karşı çıkma noktasında aynı hizaya gelmekten çekinmeyen İlker Başbuğ’un, bu akşam Merdan Yanardağ’ın kanalında ne konuşacağı merak konusu oldu!.. Kamuoyunda infiale neden olan sözde milliyetçi Başbuğ hakkında, “Şimdi İlker Başbuğ, Merdan yanardağ'ın televizyonunda, Abdullah Öcalan'a özgürlük mü isteyecek?” yorumları yapıldı.

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