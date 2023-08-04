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Dünya Başbakan'ın konutunu bastılar
Dünya

Başbakan'ın konutunu bastılar

Yeniakit Publisher
2023-08-04 14:48:00 -
Başbakan'ın konutunu bastılar

İngiltere'de, hükümetin Kuzey Denizi'nde yeni petrol sondajlarına ruhsat vermesine tepki gösteren çevreci aktivistler, Başbakan Rishi Sunak'ın evini basarak siyah örtülerle kapattı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin enerji bağımsızlığı için Kuzey Denizi'nde yüzlerce yeni petrol ve gaz arama ruhsatı vereceğini belirtmişti.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, örgüt aktivistleri, halihazırda tatilde olan Sunak'ın Yorkshire'daki evinin çatısında otururken görülüyor.

Çevreci aktivistler, iki katlı yerleşkeyi siyah kumaşlarla kaplarken bazı eylemciler de ellerinde "Rishi Sunak, geleceğimiz petrol gelirleri mi?" yazılı pankartlar taşıdı.

Greepeace'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, Sunak'a "Yeni petrol arama izni iklim için felaket olur, enerji faturalarını düşürmez, enerji güvenliğimizi de artırmaz. Ona basit bir soru sormak için Sunak'ın çatısındayız: Kimin tarafındasınız? Büyük petrol kârlarının mı yoksa yaşanabilir bir gezegendeki geleceğimizin mi?" sorusu yöneltildi.

Bu arada eylemin ardından dört aktivist gözaltına alındı.
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Sunak pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin enerji bağımsızlığı için Kuzey Denizi'nde yüzlerce yeni petrol ve gaz arama ruhsatı vereceğini ilan etmişti.

Hükümetin bu adımı, Londra'nın 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını ortadan kaldırma hedefinden geri adım atmakla suçlayan çevreci grupları harekete geçirmiş durumda.

Rishi Sunak'ın çevre politikaları, geçtiğimiz aylarda iklim değişikliği konusunda sıfır atık hedefi ile vatandaşların faturalarını düşük tutma ihtiyacını dengeleyen "orantılı bir yaklaşım" benimseyeceği açıklamasının ardından yakın markaja alındı.

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