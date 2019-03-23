Başbakan'ın çağrısının ardından Yeni Zelanda'da 7'den 70'e birçok kadın başörtüsü taktı!

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, 15 Mart'ta Cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi şehit düşmüştü.

Christchurch Memorial Park'ta düzenlenen cenaze törenine katılım yoğundu. Cenaze töreni kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene yaşamını yitirenlerin yanı sıra bölge halkı da katıldı ve acılı ailelere taziyelerini sundu.

Saldırının hemen ardında Başbakan Jacinda Ardern, ülkedeki silah yasalarının değiştirileceği sözünü vermişti

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern,"Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadeleri kullandı.

Başörtüsü takmalarını istemişti

Yerel basında çıkan haberlere göre Ardern, Yeni Zelanda'da cuma günü terör saldırısının kurbanları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve kadınlardan Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarının istendiğini bildirdi.

7'den 70'e birçok kadın başörtüsü taktı

Başbakan'ın isteğine büyük destek veren Yeni Zelandalılar, başörtüsü takarak terör saldırısına tepki gösterirken Müslümanlara destek verdi. Katılanlar arasında polisler, TV sunucuları, öğrenciler ve çocuklar da olduğu gözlendi.

İşte Yeni Zelanda'daki o görüntülerden bazıları: