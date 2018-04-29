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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kemal Bey sana yakışan aday olmaktır

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunarak, "Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık" dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 12:23
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kemal Bey sana yakışan aday olmaktır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir" dedi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:23
  1. İstanbul
  2. başbakan
  3. binali yıldırım
  4. kemal kılıçdaroğlu
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