Başbakan Yıldırım'dan Avrupa Birliği'ne çağrı

Gittiği İspanya'da mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği'ne vizyonunu yenileme çağrısı yaptı.

İŞTE YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI:

Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahiptir, tabi Türkiye 2016 15 Temmuz'unda bir darbeyle yüz yüze geldi, bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. İspanya'nın bu konuda bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Başbakana diğer ülkelerde olduğu gibi burada da faaliyetler sürdürdüğünü bildirdik. İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü açık ve nettir, toprak bütünlüğü içerisinde İspanya kendi meselesini halletmektedir. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de oluşan durum ve mağduriyetler, büyük bir insanlık sorunudur. Bu konuda Türkiye bir yandan koalisyon güçleriyle çözüm ararken bir yandan da Astana sürecini devam ettirmektedir. Bu sürecin de sonuçları görülmüştür bölgede, gerginliği düşmesi konusunda mesafe katedilmiştir.

"Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla kendi ülkesinin de, Avrupa'nın da terörden engellenmesini sağlıyor. Türkiye NATO üyesi olarak, NATO'nun sınırlarını koruma görevini yapıyor. Özellikle İspanya sağladığı hava savunma sistemiyle güvenliğimize destek veriyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. Özellike Avrupa Birliği ile ilgili de uzun süredir görüşmelerimiz sürüyor, İspanya'da bizim üyeliğimizi desteklemektedir, ancak karşılaştığımız sorunların çözülmesi için birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz, dolayısıyla Türkiye-İspanya Akdeniz'in iki ucundaki ülke olarak hem bölgesel kalkınmayı hem de ticaretin gelişmesine yönelik ciddi adımları atmanın gayreti içerisindeler. Özellike önümüzdeki yıl yapılacak, hükümetler arası ortak zirveler burada aldıgımız kararların da değerlendirmesini yapacağız, böylece ilişkimizi daha da ileriye taşyacağız. Sadece burada değil, üçüncü ülkelerde de Afrika'da, Güney Amerika'da birlikte şeyler yapacağımızı düşünüyoruz"