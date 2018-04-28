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Başbakan Yıldırım: Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Millete hizmet yolunda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüdünüz. Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet getirdiniz. Ak kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:36
Başbakan Yıldırım: Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok

İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde, konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Millete hizmet yolunda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüdünüz. Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet getirdiniz. Ak kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Millete hizmet yolunda Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürüdünüz. Kadın Kollarına bu kadar önem veren başka bir lider yok. Sizler siyasete nezaket, muhabbet getirdiniz. Ak kadınlar sizlerle gurur duyuyoruz. 

Sizler girişimci ruhu ile gözü pek projeler üreten ekonomiye yön veren kobilerimizin yöneticilerisiniz. 

İstanbul'da yeni bir tarih yazmaya hazır mısınız? Burada konuşmamızı yaptıktan sonra İzmir'e geçiyoruz. Bundan böyle Anadolu kazan biz kepçe karış karış dolaşacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin 100. yılında büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu ülkenin esenliği için sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. 

24 Haziran'da tekrar millete gidiyoruz. 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik dururken meydanları yarısı kadınlarımızdı. Allah sizden razı olsun.

AK Parti, demokrasinin, milli iradenin teminatıdır, savunucusudur. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.



Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım
  4. AK Parti Kadın Kolları

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