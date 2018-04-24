Başbakan Yıldırım, İspanya'ya gitti

Başbakan Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer uğurladı.

Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve milletvekilleri de İspanya'ya gitti.

Başbakan Binali Yıldırım, Madrid'de Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılacak.