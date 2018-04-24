Başbakan Yıldırım İspanya'dan 2 anlaşmayla ayrılacak
Başkent Madrid'de İspanyol mevkidaşıyla görüşen Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke arasında iki ayrı anlaşma gerçekleştirdi.24 Nisan 2018 Salı 16:43
Başbakan Binali Yıldırım’ın Madrid temasları kapsamında İspanya ve Türkiye arasında farklı alanlarda 2 anlaşma imzalandı.
''ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ALANLARINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI''
Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hareket ettiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanyol mevkidaşı Mariano Rajoy ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından iki ülke arasında ulaştırma ile çevre ve şehircilik alanlarında anlaşmalar imzalandı. Başbakan Yıldırım, sonrasında beraberindeki heyet ve İspanyol yetkililerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi.
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