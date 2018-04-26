Başbakan Yıldırım: Gül mühendislik projesiydi, başarısız oldu
Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" dedi.26 Nisan 2018 Perşembe 11:08
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, 'Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız.' dedi.
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