Başbakan Yıldırım: Gül mühendislik projesiydi, başarısız oldu

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığının sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, 'Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız.' dedi.