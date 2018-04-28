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Başbakan Yıldırım: Bunların derdi Türkiye değil

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasına ilişkin 'Muhalefetin çatı adayı arayışı daha kurulmadan çatır çatır çatırdadılar. Yerle bir oldular.' dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:07
Başbakan Yıldırım: Bunların derdi Türkiye değil

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

İzmir Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi. İzmir kalkınmazsa Türkiye kalkınmaz. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur. Biz 15 yıldır İzmir'i hiç ihmal etmedik.

İzmir 24 Haziran'da destan yazacak mıyız? Yeni rekorlara imza atacak mıyız?

Vesayet odaklarına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmedik. Vatan için canımızı vermeye her zaman hazır olduk.

BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE DEĞİL

Seçimleri zamanında yapmayı düşünüyorduk. Ancak gördük ki başka çevreler seçimi gündem de tutmaya başladılar. Seçim gündeme düşerse piyasalarda konuşulmaya başlarsa bu iyi değil. Bizde seçim mi istiyorsunuz boyunuzun ölçüsünü millet alsın dedik. Seçime seçimle cevap verdik.

Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, 15 yıllık geldiğimiz bu noktayı alçaklara, memleket düşmanlarına, bölücülere, FETÖ'cülere teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok.

ÇATI ÇÖKTÜ

Bizi yıldırmaya, irademizi teslim almaya çalıştılar. Ama Allah'ın yardımıyla bunları boza boza bugünlere geldik. Bugünlerde de kukla bir yapıyla, çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Kurmaya çalıştıkları çatı, daha çakılmadan çatırdadı, yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, Recep Tayyip Erdoğan.

AK Parti olarak girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıktık. AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, tüm seçimlerden galibiyetle çıkarken sen ne yapıyordun Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu'nda yenilgi alışkanlık yaptı, bağımlılık yaptı. Şimdi aday arıyor...

Seçim istiyorsan buyur aday ol. Aday olmuyor. Aday arıyor aday. Nereden gelecek aday uzaydan mı gelecek. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla kurmaya çalıştığınız o çatı da çöktü altında hep birlikte kaldınız. AK Parti ülkemiz hakkında kurulan tezgahları planları yerle bir edecek.

 Ayrıntılar Geliyor...

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:07
  1. İzmir
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • Seren Seren 3 sa önce
    Siz kendiniz abdullah gül çatı aday dediniz sizin dışınızda hiç kimse aday ismi söylemedi
  • Seren Seren 5 sa önce
    Akp ve yandaş medya bu dalavera haberi ortaya attılar şimdi çatı çöktü diyorlar kendileri çalıp kendileri oynuyor komik bir durum
  • Güney DoğuluGüney Doğulu6 sa önce
    Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. 'Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun.' BAŞKA İZAH TArZI VArMI ? Bu durumu halkımız anlayacak o gözleri var ama görmeyenleri, kulakları var ama işitmiyenleri, dilleri var ama konuşmuyanları sandığa gömecektir inşallah.
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