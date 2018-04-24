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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Slovenya'ya gitti

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

24 Nisan 2018 Salı 08:51
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Slovenya'ya gitti

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "DAP" ile Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.

Zirveye, ev sahibi Slovenya Başbakanı Miro Cerar'ın yanı sıra Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in aralarında olduğu Güneydoğu Avrupa ülkelerinden devlet adamlarının da katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:51
  1. Bosna Hersek
  2. Avrupa
  3. Bulgaristan
  4. Hakan Çavuşoğlu
  5. Hırvatistan
  6. Makedonya
  7. Slovenya
  8. Karadağ
  9. Kosova
  10. Bosna

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