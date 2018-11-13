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Başbakan: Trump seçilirse şaşırırım!

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirerek, "Ara seçimlerdeki başarısızlığından sonra yeniden seçilirse şaşırırım." ifadesini kullandı.

13 Kasım 2018 Salı 11:03
Başbakan: Trump seçilirse şaşırırım!

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirerek, "Ara seçimlerdeki başarısızlığından sonra yeniden seçilirse şaşırırım." dedi.

33. ASEAN Zirvesi için gittiği Singapur'da Amerikan CNBC televizyonuna konuşan Başbakan Mahathir, Malezya ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kayıp iş adamı

Mahathir, Malezya gündemini işgal eden ve eski Başbakan Necip Rezak'ın da adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan kayıp iş adamı Low Taek Jho hakkındaki bir soruya, "Kendisinin Çin'de olduğundan şüpheleniyoruz ama Çin makamları bunu doğrulamadı. Bunu kanıtlayacak bir durumumuz şimdilik yok." şeklinde konuştu.

Low'un eski Başbakan Necip'in üzerinde etkili biri olduğunu düşündüğünü belirten Mahathir, Necip'in Çin ile imzaladığı ve kendi hükümetinin iptal ettiği pahalı altyapı projelerinin altında Low'un etkisi olabileceğini ifade etti.

Mahathir, eski Başbakan Necip'in adil bir şekilde yargılanacağını vurgulayarak, "Eski rejim, yargının ayarlarıyla oynamaya çalıştı ama biz hür bir yargı sisteminden yanayız. Umarım hakimler bu konuda taraflı olmaz." temennisinde bulundu.

"Trump olmasaydı ticaret savaşı olmazdı"

ABD Başkanı Trump'a yönelik de sert eleştirel açıklamalarda bulunan Mahathir, Trump'ın öngörülemez biri olduğunu ifade ederek, "Kuzey Kore lideriyle görüşeceğini asla beklemiyorduk. Sonra görüştü, sırtını okşadı, cana yakın davrandı. Ama daha sonra bir anda onunla görüşmek istemediğini söyledi. Trump ile asla bir öngörüde bulunamazsın." dedi.

Mahathir, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin de Trump'tan kaynaklandığını iddia etti ve ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı kastederek, "Trump olmasaydı, Cumhuriyetçi veya Demokrat partiden diğer ABD hükümeti üyeleri bu tahrip edici ticaret savaşına devam etmezdi." yorumunda bulundu.

"Trump seçilirse şaşırırım"

ABD'de geçen hafta yapılan Kongre ara seçimlerini de değerlendiren Mahathir, Trump'a hitaben, "Ara seçimlerden de anlaşılacağı üzere iyi bir performans sergilemedi. İkinci defa seçilme ihtimali şu an umutsuz gözüküyor. Ara seçimlerdeki başarısızlığından sonra yeniden seçilirse şaşırırım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:03
  1. Mahathir Muhammed
  2. Donald Trump
  3. Singapur

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