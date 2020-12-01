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Dünya Başbakan Plenkovic koronavirüse yakalandı
Dünya

Başbakan Plenkovic koronavirüse yakalandı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:10:00 -
Başbakan Plenkovic koronavirüse yakalandı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Plenkovic'in, eşinin testinin birkaç gün önce pozitif çıkması üzerine kendisini tecrit altına aldığı anımsatıldı.

Hükümet Sözcüsü Marko Milic, Plenkovic'in kendisini iyi hissettiğini ifade ederek, görevine evden devam edeceğini söyledi.

Başbakanın bugün düzenlenen hükümet oturumuna da çevrim içi katıldığını belirten Milic, Plenkovic'in 10 günlük karantinaya girdiğini kaydetti.

Bu arada, Hırvatistan'da vaka sayısı 128 bin 442'ye yükselirken, can kaybı da 1786 olarak açıklandı.

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