0553 313 94 23

Başbakan Orban'dan NATO açıklaması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban:- "Ben de NATO'yu önemli gören kişiler arasındayım ancak Macaristan'ın güvenliğinin NATO'ya dayandırılması gerektiği şeklindeki görüşü paylaşmıyorum"

14 Şubat 2019 Perşembe 19:34
Başbakan Orban'dan NATO açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin NATO üyeliğini önemli gördüğünü ama Macaristan'ın güvenliğinin sadece NATO'ya dayandırılamayacağını söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan'da yayımlanan Figyelö dergisine verdiği röportajda Macaristan'ın dış politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Macaristan'ın savunma gücünü geliştirmek istediğini, bu kapsamda Macaristan'ın eskiyen hava savunma gücünün yerine ABD'den yeni hava savunma sistemi satın almak istediğini ve bu konuda ABD ile mutabakata vardıklarını belirtti.

Belirlenen plan kapsamında orduyu modernize ettiklerini, söz konusu süreç sonunda Macar ordusunun ciddi bir güce sahip olacağını vurgulayan Orban, ''Ben de NATO'yu önemli gören kişiler arasındayım ancak Macaristan'ın güvenliğinin NATO'ya dayandırılması gerektiği şeklindeki görüşü paylaşmıyorum. Saldırıları kendi gücümüzle de bertaraf edebilmeliyiz.'' ifadesini kullandı.

Orban, Macaristan'ın egemenliğine büyük önem verdiklerini, ABD ile 1990'lı yıllarda imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını ülkesinin egemenliğine zarar vermeden yenilediklerini söyledi.

Macaristan'ın bu adımları hakkında Rusya'nın ne düşündüğü şeklinde bir soruya ise Orban, Macaristan'ın Rusya ile ilişkilerini önemsediklerini ama Macaristan'ın askeri güvenliğinin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Orban, Macaristan'ın Çin ile yakınlaştığı şeklindeki eleştiriler hakkında ise söz konusu eleştirilerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtti, Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki ticaret hacminin sadece yüzde 1,2'lik oranının Macaristan ile Çin arasında gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:34
  1. Macaristan
  2. Macaristan Başbakanı Viktor Orban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı
    1. Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
    3. Soçi’deki zirvede Lukaşenko sürprizi
    4. GRAFİKLİ - Suriye zirvesinde ortak..
    5. "56 bin engelli kardeşimizi kamuda..
    6. Erdoğan mı onlar mı? Elinizi..
    7. Karabük’te ‘Vatandaşa İndirim, Esnaf..
    8. "Ajans Saati"nin bu haftaki konuğu..
    9. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Nadir..
    10. Bakan Selçuk, engelli ve aileleri ile..
    11. Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Örs’ten..
    12. Orta Doğu Zirvesi’nden çalışma grubu..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da
    14. 14 Şubat sizin için ne anlam ifade..
    15. Mısır: Türk uçakları tepemizde uçuyor
    16. Galatasaray-Benfica
    17. Şehit Milletvekili Cengiz Ratip..
    18. İsveç'te başörtüsü karşıtı başkan..
    19. Ergin Ataman: “Tek maçlar her zaman..
    20. Mardin'e Polonyalı gelin
    21. Nenad Markovic: “Jekiri’nin faul..
    22. Hedefi tekrar Avrupa şampiyonluğu
    23. Minik çocuğun bayrak sevgisine Vali..
    24. Bakan Kurum, Kayapınar ilçesinde seçim..
    25. Komşuda bombalı saldırı: Çok sayıda ölü
    26. İYİ Parti'den "İdris Naim Şahin"..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim derdimiz..
    28. Kayıp ihbarında bulunduğu eski..
    29. Mourinho ve yardımcılarına 19,6 milyon..
    30. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı