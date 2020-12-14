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Dünya Başbakan koronavirüsten yaşamını yitirdi
Dünya

Başbakan koronavirüsten yaşamını yitirdi

Afrika ülkesi Esvatini'de, koronavirüs tespit edilen 52 yaşındaki Başbakan Ambrose Dlamini, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 04:23:00 -
Başbakan koronavirüsten yaşamını yitirdi

Başbakan Ambrose Dlamini, Kovid-19 nedeniyle Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, yaptığı yazılı açıklamada, "Majesteleri, Sayın Başbakan Ambrose Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatından milleti haberdar etmemi emretti. Ekselansları bu öğleden sonra, Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakımdayken yaşamını yitirdi." ifadelerini yer verdi.

Dlamini, kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle bir buçuk ay mücadele etmişti. AA'nın haberine göre; Dlamini’nin tedavisinin hızlanması için 2 Aralık'ta Güney Afrika’da bir hastaneye götürülmüştü.

Ülkede 18 yıldan fazla bankacılık sektöründe çalışan Dlamini, 2010-2018'de ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan MTN'nin başkanlığını yapmıştı.

Dlamini, 2018 yılında ülkenin başbakanı olarak atanmıştı.

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