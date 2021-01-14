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Gündem Başbakan konuştu: Yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür ederiz
Gündem

Başbakan konuştu: Yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür ederiz

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz'ı kabul etti. Roble, Somali'nin kalkınması yardımcı oldukları için, Mogdişu-Afgoye yolu inşaatı gibi kalıcı projeleri yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 10:44:00 - 2021-01-14 11:12:02
Başbakan konuştu: Yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür ederiz

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Mogadişu-Afgoye inşaatında çalışan Türk işçilerin güvenliğini görüşmek üzere Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Roble, görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Somali'nin kalkınmasında Mogdişu-Afgoye yolu inşaatı gibi kalıcı projeleri yaptıkları için Türkiye ve Katar'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Katar tarafından finanse edilen ve Türk şirketince yapılan Mogadişu-Afgoye yolunun yapımında çalışan işçilerin güvenliğinin görüşüldüğünü aktaran Roble, projenin tamamlanması için ek güvenlik önlemleri alacaklarını kaydetti.

Roble, terör saldırılarında hayatını kaybeden Türk ve Somalili işçilere başsağlığı diledi.

Görüşmeye, Büyükelçi Yılmaz ile Katar'ın Mogadişu Büyükelçisi Hassan Hamza da katıldı.

Eş-Şebab örgütünce 2 Ocak'ta Mogadişu-Afgoye inşaatında çalışan Türk işçilerin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 2 Türk işçi hayatını kaybederken, 4 işçi yaralanmıştı.

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