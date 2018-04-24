Başbakan Binali Yıldırım'dan Samsat'taki depremle ilgili açıklama
Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremde can kaybının yaşanmadığını, bazı binalarda hasar olduğunu açıkladı.24 Nisan 2018 Salı 08:51
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Yıldırım, depremde can kaybının yaşanmadığını söyledi.
"Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmadı, 13 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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