Başbakan Binali Yıldırım'dan Samsat'taki depremle ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, depremde can kaybının yaşanmadığını söyledi.

"Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir."

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmadı, 13 kişi yaralandı.

Kaynak: AA