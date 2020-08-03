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Gündem

Başbakan Avdullah Hoti koronavirüse yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 00:09:00 -
Başbakan Avdullah Hoti koronavirüse yakalandı

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı. Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.

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