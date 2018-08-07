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“Başarısızlık sizi yıldırmasın”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İbn Haldun Üniversitesi’nin, lise son sınıf öğrencilerini alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getirmek amacıyla düzenlediği “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi”ne katıldı.

07 Ağustos 2018 Salı 11:19
“Başarısızlık sizi yıldırmasın”

Ticaret Bakanı Pekcan, bu programda bir anne, bir girişimci, İTÜ mezunu bir mühendis ve Ticaret Bakanı olarak karşılarında bulunduğunu kaydederek, sosyal bilimler ve felsefe kapsamında deneyimlerini paylaştı. “Başarıları, başarısızlıklarımızdan edindiğimiz tecrübeye borçluyuz. Lütfen başarısızlıklarınız sizi yıldırmasın” diyen Bakan Pekcan, “Her başarısızlıktan sonra ne kadar çabuk ve hızlı toparlanır, ayağa kalkarsanız başarıya bir adım daha yaklaşmış olacaksınız” diye konuştu. Pekcan, yenilikleri başarıyla yakalayan ülkelerin yükseleceğini belirterek, “Türkiye olarak yeni teknolojilere ve tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Siz gençlere çok iş düşüyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:19
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. İbn Haldun Üniversitesi

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