Başarısızlığına bahane üstüne bahane üreten Ali Koç'tan "vizyon" itirafı!

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda Başkan Ali Koç gündeme dair konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Göreve geldiğimizden beri 14. toplantımız bu. Herhalde en uzun toplantımız olacak. 1 saat, 2 saat arası ne kadar konuşsam diye düşünüyorum. Ancak eteklerimizdeki taşları dökmenin zamanı.

"İftira dolu söylemlerine değineceğim"

Değerli eleştirilerinize, duygularınıza, desteklerinize teşekkür ederim. Bir kişi hariç; Hulusi Belgü. Onunla da ilgili görüşlerimi aktaracağım. Konuşmasının geneline bakarsak haklı olduğu yerler var ama kendi egosunu tatmin etmek için, kendini sosyal medyada daha renkli, daha takip edilebilir konuma getirmek için, mesnetsiz, bir kısmı iftira dolu söylemlerine değineceğim.

"Önemli bir gün olarak tarihe geçecektir"

Fenerbahçe tarihinde pek çok önemli tarihe geçmiş olaylar vardır. Bunlardan en önemlisi de 27 Aralık 2021 tarihi olacaktır. Bu tarih, Fenerbahçelilerin hiçbir zaman unutamayacağı önemli, değerli bir gün olarak tarihe geçecektir.

27 Aralık 2021 tarihi bu vatanın bir parçasıyım diyen herkesin hatırlaması gereken bir gün olacaktır. Bu tarih, bir milleti bir terörist çetesine karşı uyandıranların muvaffak olduğu tarihti

"Milyonlarca taraftara teşekkürlerimi sunarım"

3 Temmuz'da sabaha karşı başlayan bu süreç boyunca dik duran, geri adım atmayan önceki başkanımız Aziz Yıldırım başta olmak üzere ilgili tüm isimlere, Fenerbahçe'sini her yerde her an savunan milyonlarca taraftara teşekkürlerimi sunarım. Fenerbahçe şike yaptı diye yazan çizen konuşanların inadına Yargıtay kararımızı pek çok gazeteye tam sayfa ilan olarak verdik. Verdik ki Fenerbahçe'nin haklılığı yüzlerine tokat gibi çarpsın.

"Tazminat davamızı açtık"

Hesap vaktinin ilk adımı olarak TFF'ye tazminat davamıza ilişkin olarak birkaç cümle etmek istiyorum. Ne yazık ki son dönemde özellikle şahsıma ve yönetimime yapılan bezdirme, yıpratma politikalarına algı operasyonlarına bunu eklediler. Yok efendim yanlış açmışız. Bu, çok uzun ve kapsamlı bir çalışmanın sonucu olarak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 3 Temmuz'u sürecinde dönemin TFF'si tarafından engellenmesi hatta gasp edilmesi neticesinde Fenerbahçe'nin uğradığı zararların tazmini için Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davamızı açtık. Bununla beraber neden bu kadar düşük bir rakamla açtınız diyorlar. Hayret Hulusi Belgü zihniyetindeki insanlar bunu atlamış.

28. şampiyonluk başvurusu

Sesleniyorum, Fenerbahçe Spor Kulübü, derinden ve dibinden bu süreç içerisinde etkilenmiştir. Ekonomik, finansal, itibar, rekabetçilik açısından etkilenmiştir. Kaç şampiyonluğumuz var, bizi geçen rakibimizin bundan faydalanarak kaç şampiyonluğu var?

28. şampiyonluk için başvuru yapmıştık ancak acele etmeyin etraflıca düşünün demiştik ancak bu kadar da geç kalın dememiştik. İnşallah en kısa sürede olumlu karar çıkar

"Her türlü eleştiriyi yapın, ancak maçtan sonra yapın"

57 yaşındayım. 48 senedir bilfiil tribündeyim. Kendi sahamızda 2-0 geride olduğumuz maçta "Üç üç üç" diye bağırıldığını hiç hatırlamıyorum. Maç 2-2 bitti. Yapın! Her türlü eleştiriyi yapın! Ancak, maçtan sonra yapın.

"Hata yaptık"

Bizi üzen, bizi mutsuz eden Futbol takımımızın 3.5 senelik değerlendirmesine gelelim. Hata yaptık. Evet farklı vizyon, emeller, arzular ile huzurunuza çıktık. Evdeki hesap ne yazık ki çarşıya uymadı. İyi niyetimizden şüphe edemezsiniz

"Aykut Kocaman ile devam etmek daha doğru bir karar olabilirdi"

Sayın Aykut Kocaman'ı 1 sene daha tutup devam etmek daha doğru bir karar olabilirdi. Çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Öngöremediğimiz sonuçlara neden olduk

Hakemleri suçladı

2019/20'de 20. hafta sonrası Trabzonspor maçıyla başlayan süreçte 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Fenerbahçe'nin hakem katliamlarıyla 15-18 puanı yok edildi. Şampiyonluk yarışının dışına itildik. Bu da mı yönetim beceriksizliği, yanlış transferler

"Şampiyonluk olsaydık..."

Şu son 2 sezondan 1'inde şampiyonluk olsaydı Fenerbahçe, istikrarı ve zincirleme başarıları yakalayacaktı. Fenerbahçe şampiyon olursa arkasını getirecektir, biz olalım olmayalım.

"Bizi baskılamak için harcama limitlerini kullandılar"

Bizi baskılamak için harcama limitlerini kullandılar. Sol bek alabilmek için, büyük Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar maaşında indirimi kabul etti, bütçemizde yer açtık ve sol bek aldık. Nelerle uğraştığımızı görün

"Takım toparlanamadı"

Bu sezon liderdik. Ta ki Trabzonspor maçına kadar. Oyun ve skor bizdeyken bir kez daha taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği garip bir hakem kararıyla o maçta düşüş başladı. O kırmızı kart, frikik 83-85'e kadar dayansak da kaybettik. Bu süreç, yeni bir çözülme sürecine sebebiyet verdi. Takım toparlanamadı. Biz de takımı silkeleyip kendine getiremedik. Orada da biz hatalıyız

"İsmail Kartal'a huzurlarınızda başarılar diliyorum"

Bu sezon puan farkı çok çabuk şekillendi. Hocamız sezon başı çok eleştirilmişti. İyi gittiğimiz dönemde bile yerden yere vuruldu. Biz oluruz olmayız, bundan sonra hoca tercihlerinde dikkatli olmak gerekir. Pereira sonrası, daha önce görev yapan ve şampiyonluğun kıyısından dönen İsmail Kartal hocamızla yeniden anlaştık. Antalya kampımız çok iyi geçti. İsmail Kartal'a huzurlarınızda başarılar diliyorum.

"Eleştirilerinizi maç öncesi veya maç sonrasına bırakın"

Başkan ve yönetim için istediğiniz tezahüratı yapın. Bu çocuklar etkileniyorlar sahada. Bir gol yeyince 'Acaba tribünden ne gelecek' endişesi taşıyorlar. Eleştirilerinizi maç öncesi veya maç sonrasına bırakın, rica ediyorum.

"Pereira'yı takımın başına getirerek hata etmedik"

Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek hata etmediğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Kendisi Lazio ile de görüşüyordu, bize geldi. Pereira 4 ülkede şampiyon olmuş, Türkiye'yi biliyor, puan ortalaması Almanya hariç 2'nin üzerinde, pek çok kupa kazanmış... Ben hala doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Ama biz ona Türkiye'de doğru futbol iklimini sağlayamadık.

Türk hocalar maç kaybederken sabır çağrıları yapanlar, yabancı hocalar kazandığında dahi eleştiriyorlar. Önümüzdeki sezon için hangi hocayla anlaşırsak anlaşalım, karşımıza çıkacak argümanların bilincindeyiz.

"3 hocayla müzakereler devam ediyor"

Hoca ayrıldıktan sonra önceliğimiz minimum homurdanma getirecek, çoğunluğun kabul edeceği bir ismi devre arasına yetiştirmekti. Konuştuğumuz isimler, çoğunluğu tatmin edecek isimlerdi. Sezon ortasında çalışmaya sıcak bakmadıkları için hibrit bir sistem konuştuk. Belirlediğimiz 3 hocayla müzakereler devam etmektedir. 2'siyle parasal konuşmalar aşamasına gelinmiştir. Hemen para konuşmuyorlar. Vizyon, konsept, plan, maçlar inceleniyor, seyrediliyor. Bu konuda acele etmeden en sağlıklı karar için devam ediyoruz. İsmail Kartal, kayıtsız şartsız Fenerbahçe'ye geldi. Ona teşekkür ediyorum.

"UEFA listesine yazamadık"

Crespo'ya şimdiden büyük ilgi var. En formda futbolcumuz olmasına rağmen bonservis ödediğimiz için UEFA listesine yazamadık

'Ozan Tufan' açıklaması

Watford'un sahibiyle görüştüm, Yemek yedim. Dedi ki, 'Biz ligde kalırsak Ozan'ın satın alma opsiyonunu kullanacağız, ligde kalmazsak size dönecek. Ozan'ı transferler sonrası listeye koyamıyorum. Bu oyuncu oynamazsa zarar olacak. Almak ister misiniz?' dedi.

"Konan'ı çok istedik, çok büyük rakamlar istediler"

Sol beke ihtiyaç var mı, var. Forvet, kanat-forvet ihtiyacı var mı, var. Konan'ı çok istedik. Çok büyük rakamlar istediler. Toplamda menajeri, komisyonu, bonservisi 9 milyon euronun üstündeydi. Vazgeçmek zorunda kaldık. Kulübüyle de anlaşmıştık.

"Olumsuz tablomuz hala devam etmektedir"

UEFA ile mart ayında görüşmelerimiz olacak. Bu incelemede son 3 sezona bakılacak. Olumsuz tablomuz hala devam etmektedir. 2 nedeni vardır; İçinde bulunduğumuz pandemi sezonları ve ülke ekonomisinin kur hareketlerinin ağır yükleri. Mart ayında toplantıya gittiğimizde röntgenimiz çekilecek. Müzakereler başlayacak. UEFA değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım ya da uzlaşma riski söz konusudur.