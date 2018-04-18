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Başarının kaynağı şans mı yoksa yeteneğe mi bağlıdır?

Pek çok insan eğitim, iş ve özel yaşamında şansız olduğundan yakınır. Şansızlığın yakalarını bırakmadığından şikayet eden bu insanlar, başarısızlıklarını şanssızlıklarına bağlarlar. Peki, başarı gerçekten şansa mı bağlıdır? İşte çok merak edilen bu sorunun cevabı...

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
Başarının kaynağı şans mı yoksa yeteneğe mi bağlıdır?

Hayat bazen olumlu bazende olumsuz durumların bir arada yaşandığı bir döngüdür. Bu döngü içerisinde bazı insanlar diğer insanlara göre her zaman bir adım önde olurlar. Toplum tarafından başarılı olarak görülen bu insanların başarıları şanslarına mı yoksa kendi yeteneklerine mi bağlıdır? Ya da bazı insanlar şansız oldukları için mi başarısız olmuşlardır? İşte uzmanlara göre bu soruların cevabı...

Kişisel gelişim uzmanlarına göre; insanların başarılı olmaları ne şansa ne de yeteneğe bağlı. Uzmanlara göre başarının tek sırrı çok çalışmak. İnsanların şans olarak adlandırdığı şey aslında gayret ve azmin göstergesidir. Bununla beraber uzmanlar, toplum tarafından çok şanslı olduğu iddia edilen kişilerin hayatta karşılarına çıkan olumlu ya da olumsuz olayları şansa çevirebilen kişiler olduklarını belirtiyorlar.

Genellikle şanslı olarak anılan insanlarda şu özellikler bulunuyor: Fırsatları fark etme ve değerlendirme konusunda yeteneklidirler. Hayatta karşılaştıkları farklı durumlar karşısında her zaman doğru kararlar verirler. Yaşama olumlu bir bakış açısı ile bakarlar.

Yapılan araştırmalara göre şansız olduğunu iddia eden insanlar ise genelikle yetenekli ancak gerekli gayreti gösteremeyen kişiler. Bununla beraber karşılarına çıkan fırsatları çoğu zaman fark etmezler. Güçlü yönlerini geliştirme konusunda sıkıntı yaşarlar.

yasemin.com'un haberine göre...

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
  1. Başarı Sıralaması
  2. başarı
  3. yetenek
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