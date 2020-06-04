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Aktüel

Başarılı operasyonla imza atan emniyet personeli ödüllendirildi

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede görev yapan ve son dönemlerde başarılı operasyona imza atan emniyet mensuplarını başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:16:28 -
Başarılı operasyonla imza atan emniyet personeli ödüllendirildi

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede görev yapan ve son dönemlerde başarılı operasyona imza atan emniyet mensuplarını başarı belgesiyle ödüllendirdi.


Tufanbeyli’de kamu düzeninin ve asayişin sağlanmasında, son zamanlarda özellikle uyuşturucu, kumar ve aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlara imza atan Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği personellerine, gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili tarafından başarı belgesi verildi.


Kaymakam Sevgili, emniyet personeline başarı belgelerini takdim ederken, “İlçemizde meydana gelen olayların aydınlatılması ve zehir tacirlerine karşı yapılan başarılı operasyonda göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Amiri ve personeline teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diyorum" dedi.

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