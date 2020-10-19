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Dünya “ Başarılı olmayacaklarını biliyorlar”
Dünya

“ Başarılı olmayacaklarını biliyorlar”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran ile silah ticareti yapan ülkelerine yaptığı tehdit ile alakalı “Pompeo bile ülkesinin dayattığı tek taraflı yaptırımların başarılı olamayacağını biliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:59:00 -
“ Başarılı olmayacaklarını biliyorlar”

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran ile silah ticareti yapan ülkelerine yaptığı tehdit ile alakalı “Pompeo bile ülkesinin dayattığı tek taraflı yaptırımların başarılı olamayacağını biliyor” dedi. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında İran’ın silah piyasasına nasıl dahil olacağı ile ilgili bir soruya cevap veren Hatipzade, İran’ın silah alımına ihtiyacı olmadığını açıkladı. Hatipzade, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakerenin zorlaştığı iddiasına tepki vererek “Amerika İran’a karşı politikalarının başarısızlığa uğradığını kabul edecek akılcılığa kavuşmadığı müddetçe İran için hiç bir şey fark etmez. Trump’ın iddialarının büyük bir bölümü de seçim kampanyalarının malzemesidir” dedi. İran’ın Çin’de alıkonulan paralarına da değinen Sözcü Hatipzade, bu paraların İran milletinin çıkarları doğrultusunda değerlendirildiğini ve Güney Kore veya Japonya’da bloke edilen İran’ın mal varlığından daha farklı olduğunu kaydetti.
 

 

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