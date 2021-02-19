Başarılı milli sporcuya yüzde 100 burs imkânı

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim çocukluğumuzda spora gereken önem verilmez, spor yapan çocuklar adeta hayta yaftası yerdi. Ailelerden gizli, saklı şekilde sürdürülmeye çalışılırdı. Her şeye rağmen direnerek profesyonel spor hayatına gençlerimiz eğitim hayatından mahrum kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde eğitim hayatı spor hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür, sporcular el üstünde tutulur” diye konuştu.

“Türkiye, bizim dönemimizde spor alanında da çağ atlamıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Artık büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp, yeni tesisler inşa ettik. 32 stadyumu tamamladık, 12’si devam ediyor, 4’ünün projesi sürüyor. Faal sporcu sayımız ise son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bine ulaştı. Okullarımızda yürüttüğümüz yetenek taramasıyla çocuklarımızı özel eğitime alıyoruz. Spordaki başarılarımızı artırmak için hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri sporcu eğitim merkezidir. Toplam 1671 sporcu yetiştiriyoruz. Sporcularımıza hem faaliyet gösterdikleri spor dalı hem dersleri için özel eğitimler veriyoruz. Her başarı önemlidir. Ancak başarının kendisi kadar, başarının emeğin, kalitenin takdir edilmesi de önemlidir. Başarılı sporcularımızın emeklerini zayi etmemek için farklı destek programlarını devreye aldık. Üniversiteyi kazanan bütün sporcularımıza burs veriyor, yurtlarda barınma önceliği tanıyoruz. 2002 yılında 1481 madalya kazanabilen sporcularımız, salgın öncesi 2019’da 8 bin 800’ün üzerinde madalyayla hepimizi sevindirdiler. Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatları’nda kota sayımız da 10 branşta 53’e ulaştı. Bayrağımızı dalgalandıran her bir sporcu gencimize şükranlarımı sunuyorum.”

Gençlere yatırım, geleceğe yatırım!

Gençlere yapılan yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerli mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir. Türkiye’yi aydınlık yarınlara, sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarıyla temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır.

Sporcu bursuyla genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler. Bu çalışmayı ortaokul ve lise seviyesine de teşmil ediyoruz. 538 kontenjanla ortaöğretimde bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Milli Sporcu Bursu Mutabakatının Türk sporuna, sporcularımıza ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.”

Putin’le görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti. Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine işaret etti.