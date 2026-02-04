Başarı oranı yüzde 90’ı aşıyor! İşte kanser tedavisinde en etkili silah

Kanser, erken evrede yakalandığında tedavi edilebilen bir hastalığa dönüşüyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Türkiye’deki kanser tablosunu değerlendiren Medipol Sağlık Grubu uzmanları, gelişen tıp teknolojileri ve düzenli taramalar sayesinde erken teşhis edilen vakalarda başarı oranlarının yüzde 90’ı aştığını belirtti.

Verileri paylaştılar

Kanser, günümüzde hala en çok korkulan hastalıkların başında gelse de gelişen tıp teknolojisi ve erken tanı yöntemleri, hastalığın kaderini değiştiriyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir ve MedipolBahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman akciğer, jinekolojik ve meme kanserlerinde erken teşhisin önemine dair veriler paylaştı.

Başarı oranı yüksek

Akciğer kanserinin doğru zamanda yakalandığında başarıyla tedavi edilebildiğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, “Teşhis ettiğimiz her hastalığı maalesef tedavi edemiyoruz. Ancak akciğer kanserini edebiliyoruz. Bu bizim için büyük bir şanstır. Günümüzde en önemli teşhis yöntemi radyolojik incelemelerdir. Hasta bize herhangi bir şikâyetle gelmese bile; ailesinde akciğer kanseri varsa, sigara kullanıyorsa ya da geçirilmiş bir kanser hastalığı bulunuyorsa mutlaka yılda bir, en geç iki yılda bir tarama amacıyla bilgisayarlı tomografi çektirmelidir” dedi.

‘En iyi yöntem cerrahidir’

Şüpheli bir bulguda zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sunam, “Bu çekimlerin ardından şüphemiz olursa tanıyı kesinleştirip hemen tedavi yöntemini belirliyoruz. Akciğer kanserinin tedavisinde kabul edilebilir en iyi yöntem cerrahidir. Erken teşhiste cerrahi tedavinin başarı oranı yüzde 90’ın üzerindedir. Robotik ve endoskopik cerrahinin gelişmesiyle bu başarı oranları günümüzde daha da yükselmiştir. Erken teşhis ve erken tedavi, akciğer kanserinin en önemli çıkış yoludur” diye konuştu.

Umut veren gelişmeler yaşanıyor

Dünya Kanser Günü’nün önemine değinerek Türkiye’deki tabloyu değerlendiren Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, “Dünya Kanser Günü, kanser hakkında toplumu bilinçlendirmek amacıyla belirlenmiş özel bir gündür. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaklaşık 225 bin kişi kanser tanısı aldı. Kanser tedavisinde en önemli süreç, hastayı erken evrede yakalayarak tedaviyi en az zararla tamamlayabilmektir” ifadesini kullandı.

En ufak bir şüphede bile vakit kaybedilmemeli

Jinekolojik kanserlerle ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Özdemir, “Ülkemizde yılda yaklaşık 6–7 bin endometriumkanseri, 4 bin over kanseri ve yaklaşık 2 bin serviks kanseri görülmektedir. Bu kanserlerin tedavisinde temel hedef, hastaların sağ kalım sürelerini beklenen düzeye ulaştırmak ve özellikle genç hastalarda fertiliteyi, yani çocuk sahibi olabilme şansını korumaktır. Endometrium kanserinde obezite ve genetik faktörler ön plandayken, over kanserlerinde genetik ve çevresel etkenler daha belirleyicidir. Hastalarımız en ufak bir şüphede bile vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır” uyarısında bulundu.

En sık hangi kanser türü görülüyor

Meme kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanser türü olduğunu hatırlatan Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, “Kanser deyince belki de en sık görülen tür olan meme kanserini konuşmak gerekiyor. Neredeyse her gün çevremizde birinin meme kanseri tanısı aldığını duyuyoruz. En önemli risk faktörü kadın olmaktır. Bunun yanında aile öyküsü, obezite, kötü beslenme, uykusuzluk ve sigara gibi faktörler de riski artırıyor” dedi.

Korku zaman kaybedilmesine yol açıyor

Geç başvurunun tedaviyi zorlaştırdığının altını çizen Doç. Dr. Ferahman, “Günlük pratiğimizde hastaların yüzde 25’ini tanı anında metastatik, yani ileri evrede görüyoruz. Oysa meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün ve oldukça kolaydır. Hatta bazen kemoterapiye bile gerek kalmadan küçük bir ameliyatla hastalar sağlığına kavuşabiliyor. En sık duyduğum cümle ‘Hocam korktum’ oluyor. Oysa korkmak yerine muayeneye gitmek gerekir. Ele gelen bir kitle mutlaka değerlendirilmelidir. Beklemek her geçen gün hastanın aleyhine işler. Erken tanı gerçekten hayat kurtarır. Lütfen korkmayın ve kontrollerinizi aksatmayın” diye konuştu.