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Aktüel

Başakşehirliler “maskeli” sağlıklı yaşam yürüyüşünde buluştu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun geçen yıl başlattığı “spor hareketi” kaldığı yerden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:00:59 -
Başakşehirliler “maskeli” sağlıklı yaşam yürüyüşünde buluştu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun geçen yıl başlattığı “spor hareketi” kaldığı yerden devam ediyor.


Covid-19 salgını sonrasında ilki gerçekleştirilen sosyal mesafeli ve maskeli sağlıklı yaşam yürüyüşüne Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ile Başakşehirliler de katıldı.


1 Haziran’dan itibaren başlayan ‘yeni normal’ sürecinde Başakşehir’de ilk spor etkinliği düzenlendi. Başkan Yasin Kartoğlu’nun, mesai arkadaşlarıyla birlikte yaptığı spor etkinliğine sosyal medya hesaplarından vatandaşları da davet etmesiyle birlikte Başakşehir’de spor hareketi yeniden başladı.



Önlemler alındı, adımlar atıldı


Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da gerçekleştirilen doğa yürüyüşü öncesi katılımcıların ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Başkan Kartoğlu’nun çağrısını karşılıksız bırakmayan Başakşehirlililer, saatler 19.00’u gösterdiğinde Şamlar Tabiat Parkı’ndaki yürüyüş parkurunda buluştu. Parkur yürüyüşünü tamamlayan katılımcılar, Başakşehir Belediyesi’nin uzman spor eğitmenleri eşliğinde jimnastik hareketleri yaptı.



“Sağlıklı yaşama hep birlikte devam edeceğiz”


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, korona virüsle mücadele kapsamında son derece kontrollü bir spor etkinliğine imza atan Başakşehirlileri tebrik ederek, “Yeniden başlattığımız ‘spor hareketi’ etkinliğimiz, hem pandemi sürecinde ‘evde kal’ çağrılarına uyarak spordan ve hareketli yaşamdan uzak kalan komşularımız hem de bizim için çok iyi oldu. Yürümeye, koşmaya ve sağlıklı yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

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