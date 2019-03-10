Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan: Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray

Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Arda Turan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"İki takım da doğru oynadı''

Fenerbahçe hangi şartta olursa olsun Türkiye'nin en büyük camialarından biri. İki takım da doğru oynadı ama futbol şansı bizim yanımızdaydı. İlk yarının büyük bölümünü forse ettik. İkinci yarıda Fenerbahçe baskılı oynadı ve çok basit bir hata yaptık.

"Karşımızdaki takım Galatasaray''

Karşımızdaki takım Galatasaray. Türkiye'nin en büyük camiası Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyette her şey değişebilir. Şimdi Kayserispor maçına konsantre olacağız. İnşallah üstesinden geleceğiz. Kendi performansımdan memnun olduğunu söyleyen Arda Turan, "Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. Her geçen gün daha da iyiye doğru gidecetir. Oradaki gibi az gol atıp, az gol yiyoruz burada da. Tamamiyle bir sisteme bağlı takımız. En önemli şey şampiyonluğu kazanmak."