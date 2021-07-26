Başakşehir'in yeni transferi Peter Zulj

Başakşehir transfer haberleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2019-2020 sezonunda şampiyonluk kupasını evine götüren ancak geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyemeyen Başakşehir, bu sezona güçlü kadro ile girmek istiyor. Bu bağlamda transfer dönemi bitmeden yeni isimleri kadrosuna dahil eden Başakşehir, son olarak da Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u renklerine kattı.

Peter Zulj transferine ilişkin Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Belçika'nın Anderlecht takımında bulunan 28 yaşındaki Zulj ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Başakşehir Zulj'in transferine ilişkin yapılan açıklamanın devamında, "Peter Zulj'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Peter Zulj kimdir?

Peter Zulj 9 Haziran 1993 tarihinde Wels, Avusturya’da dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan Avusturyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2010 yılında SK Rapid Wien II kulübünde başladı.Zulj daha sonra sırasıyla Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried, Sturm Graz, Anderlecht, Göztepe takımlarında top koşturdu. Piter, 2021-2022 sezonundan itibaren Başakşehir'de top koşturacak.