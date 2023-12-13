  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kritik Türkiye kararlarını cuma günü açıklayacaklar! Herkes nefesini tuttu, bunu bekliyor! Çok ama çok önemli

Doları olan herkese büyük uyarı! Bir gece ansızın bu rakama çıkabilir, sırada bu rakam Var! Dolar ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bomba “Gazze” kararı! Gece yarısında, herkes uykudayken imzaladı

İstanbul trafiğinde mevkinizi koruyun! Geçiş ihlalini böyle sorgulayın

Rusya, İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk halkına tarihi uyarı! Uyarı az önce geldi: Doları olan hemen bunu yapsın hemen

Bu şehirlerde 5 aydır düşüş var! Kiralık konutta gerileme sinyali

Bu yıl vatandaşlar en çok bu aracı kiraladı! 145 liraya da 110 bin liraya da uçak bileti bulabilirsiniz

Nereden baksan tutarsızlık! CHP'ye Oslo tokadı

The Wall Street Journal yazdı! Avrupa orduları çöküşte, Türkiye'nin durumu ise...
Spor Başakşehir'in yeni patronu, Barselona'da konuştu!
Spor

Başakşehir'in yeni patronu, Barselona'da konuştu!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:46:00 -
Başakşehir'in yeni patronu, Barselona'da konuştu!

Başakşehir'in başına geçeceği iddia edilen Ferran Soriano, Barselona 2023 konferansında açıklamalar yaptı!

City Football Group CEO'su Ferran Soriano, “Tech Spirit Barcelona 2023” konferansında konuştu. CFG'nin dünya futbolundaki etkisinden bahsetti. Holding giderek genişliyor. Yeni hedef Türkiye. Büyük ihtimalle satılamazsa kapanacak olan Başakşehir hedeflerinde.

CEO Ferran Soriano'nun açıklamaları şu şekilde:

City Football Group futbolu sanayileştirdi. İş modeli yeni teknolojileri veya yıkıcı fikirleri kullanmıyor ancak futbol sektöründeki diğer endüstrilerin mantığını uygulamayı başarıyor. Önemli olan eğlence ile oyuncuların gelişimi arasındaki dengede yatıyor. City Football Group'un gücü 13 farklı ülkede kulüplere sahip olmasından kaynaklanıyor. Eğer bir oyuncu Uruguay'da gelişemezse, örneğin onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kulübe transfer ederiz. Eğer oraya uyum sağlarsa ve şampiyonluk onun için çok küçükse, onu İspanya'ya transfer ederiz. Taty Castellanos'ta olduğu gibi. Avustralya'da yalnızca bir futbol takımına koçluk yapıyorsanız karşılaşabileceğiniz en büyük sorun izolasyondur. Bizim durumumuzda gruptaki tüm ekipleri yönetmeye yardımcı olan merkezi bir birimimiz var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23