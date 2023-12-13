Başakşehir'in yeni patronu, Barselona'da konuştu!

City Football Group CEO'su Ferran Soriano, “Tech Spirit Barcelona 2023” konferansında konuştu. CFG'nin dünya futbolundaki etkisinden bahsetti. Holding giderek genişliyor. Yeni hedef Türkiye. Büyük ihtimalle satılamazsa kapanacak olan Başakşehir hedeflerinde.

CEO Ferran Soriano'nun açıklamaları şu şekilde:



City Football Group futbolu sanayileştirdi. İş modeli yeni teknolojileri veya yıkıcı fikirleri kullanmıyor ancak futbol sektöründeki diğer endüstrilerin mantığını uygulamayı başarıyor. Önemli olan eğlence ile oyuncuların gelişimi arasındaki dengede yatıyor. City Football Group'un gücü 13 farklı ülkede kulüplere sahip olmasından kaynaklanıyor. Eğer bir oyuncu Uruguay'da gelişemezse, örneğin onu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kulübe transfer ederiz. Eğer oraya uyum sağlarsa ve şampiyonluk onun için çok küçükse, onu İspanya'ya transfer ederiz. Taty Castellanos'ta olduğu gibi. Avustralya'da yalnızca bir futbol takımına koçluk yapıyorsanız karşılaşabileceğiniz en büyük sorun izolasyondur. Bizim durumumuzda gruptaki tüm ekipleri yönetmeye yardımcı olan merkezi bir birimimiz var.