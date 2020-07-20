  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri netleşiyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Başakşehir, Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından dahil olacak turuncu-lacivertliler, kuraya 4. torbadan katılacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:19:00 -
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri netleşiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti.

Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.

Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak Başakşehir'i zorlu rakipler bekliyor. 3. torbada hangi takımların olacağı henüz belli olmadı. 1. ve 2. torbada ise yer alacak 10 takım netleşti.

1. Torba:

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Bayern Münih
  • PSG
  • Zenit

2. Torba:

  • Atletico Madrid
  • Barcelona
  • Manchester City
  • Sevilla
  • Borussia Dortmund
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı