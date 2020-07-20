Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri netleşiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti.

Daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele eden turuncu-lacivertli ekip, grup aşamasına kalmayı başaramamıştı.

Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak Başakşehir'i zorlu rakipler bekliyor. 3. torbada hangi takımların olacağı henüz belli olmadı. 1. ve 2. torbada ise yer alacak 10 takım netleşti.

1. Torba:

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. Torba: