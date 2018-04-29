Başakşehir'in Osmanlı 11'i belli oldu
Şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Medipol Başakşehir, ligin ateş hattında bulunan Osmanlıspor'a konuk oluyor.29 Nisan 2018 Pazar 15:25
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OSMANLISPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
İLK 11'LER!
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Musa, Serdar, Regattin, Cikalleshi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor
SAAT: 16:00
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Osmanlı Stadı
YAYIN: beIN Sports
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