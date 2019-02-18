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Başakşehir'e yan bakılmıyor: 1-0

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:01
Başakşehir'e yan bakılmıyor: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, yeni transfer Fedor Kudryashov'dan geldi. Rus sol bek, 33. dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Kudryashov, Başakşehir ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamayı da başardı.

Başakşehir, bu galibiyet ile birlikte puanını 48 yaparken 42 puanlı Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 29 puanla 9. sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:01
  1. Sivas
  2. Bursa
  3. Antalya
  4. medipol başakşehir
  5. icerikantalyaspor
  6. SeoHaber

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