Başakşehir'e şok! İlk yarıyı geride kapattı
Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, ilk yarısı biten karşılaşmada 1-0 yenik durumda.29 Nisan 2018 Pazar 16:57
OSMANLISPOR 1 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
(DEVRE ARASI)
GOL: DK 42' Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
İLK 11'LER!
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Pinto, Ceyhun, Lumanza, Musa, Serdar, Regattin, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR:İrfan Buz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor.
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
SAAT: 16:00
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Osmanlı Stadı
YAYIN: beIN Sports 2
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