Başakşehir'e evinde bir darbe daha!
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti.
İlk gol 44'te geldi
Karşılaşmanın ilk golü 44. dakikada konuk ekip Gaziantep'ten geldi. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.
İlk yarı Gaziantep FK'nin üstünlüğüyle tamamlandı
56. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ponck'un orta sahadan gönderdiği pasta, topu ceza sahası önünde 2 Gaziantepli oyuncuya rağmen göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.
Galibiyet golü 74'te geldi
74. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Olkowski'nin ceza sahası içinde sağdan ortasında topa dokunan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 77. dakikada rakiplerini çalımlayan İrfan Can ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere gönderdi. Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.