  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir'e evinde bir darbe daha!
Spor

Başakşehir'e evinde bir darbe daha!

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:36:00 -
Başakşehir'e evinde bir darbe daha!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti.

İlk gol 44'te geldi

Karşılaşmanın ilk golü 44. dakikada konuk ekip Gaziantep'ten geldi. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu.

İlk yarı Gaziantep FK'nin üstünlüğüyle tamamlandı

56. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ponck'un orta sahadan gönderdiği pasta, topu ceza sahası önünde 2 Gaziantepli oyuncuya rağmen göğsüyle kontrol edip önüne alan Crivelli, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.

Galibiyet golü 74'te geldi

74. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Olkowski'nin ceza sahası içinde sağdan ortasında topa dokunan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 77. dakikada rakiplerini çalımlayan İrfan Can ceza sahası dışından şutunu çekti ancak kaleci Günay topu ayaklarıyla kornere gönderdi. Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı
Dünya

Rusya dünyaya ilan etti: Saldırı yapıldı

Dağlık Karabağ'da ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, bölgede rahat durmuyor. Rusya, dün yaşanan bir gelişmeyi dünya ile paylaştı...
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay