‘Başakşehir’e çağ atlatan Başkan’dan akit’e ziyaret! Başakşehir kentsel dönüşümü nasıl başardıysa İstanbul da yapabilir

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Görev süresi boyunca milletin teveccühü ile seçildiği Başakşehir’e çağ atlatan ve sayısız projelere imza atan Yasin Kartoğlu da gazetemizi ziyaret etti. Ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı samimi ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ve Reklam Müdürümüz Enes Kaçmaz da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette, Kartoğlu, Başakşehir ilçesinde 5 yılda neler yaptığını ve yeni projeleri anlattı.

İstanbul’un yarısı riskli

Akit TV’de yayımlanan ‘Gün Başlıyor’ programına da konuk olan Başkan Kartoğlu, Başakşehir’de yeni dönemde prestij projelerinin olacağını söyledi. Kartoğlu, “İstanbul’un kanayan iki yarası trafik ve kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün önemini 6 Şubat depremleriyle tekrar hatırladık. Unutmamamız gereken bir şeyi hatırladık. Biz Başakşehir ve İstanbul ile ilgili de birtakım teknik çalışmalar yaptık ve sonuçları kamuoyuyla paylaştık. Çıkan sonuç çok iç açıcı değil maalesef. Binaların ortalama yüzde 50’si riskli. İstanbul’da depremde doğacak olan ağır bir hasar ülkede büyük bir krize neden olur. İstanbul finansın, turizmin, iş gücünün, sanayinin merkezi. Tüm Türkiye toplansa İstanbul’a bakamaz ama İstanbul tek başına tüm Türkiye’ye bakabilir. Başakşehir ile ilgili de hızlıca raporlar çıkardık. Başakşehir’de 2009’dakiyle şu anki karşılaştırmaları yaptık. 2009’da riskli bina oranlarımız yüzde 50 seviyelerindeyken şu anda yüzde 12’ye geriledi. Hâlâ İstanbul’da başarılabilir mi diye tartışılıyor. Başakşehir bunu başarmış. İstanbul neden başaramasın” dedi.

Başakşehir’in rakibi Avrupa’nın en büyük şehirleri

Başakşehir’in modern şehircilik konusunda İstanbul’da örnek bir yer olduğuna değinen Kartoğlu, şöyle devam etti: “Teknoloji ve akıllı şehircilik projelerimizle iki yıl AB’nin inovasyon başkenti yarışmasına katıldık. Rakiplerimiz Avrupa’nın büyük şehirleriydi. İki yıl üst üste finallere kaldık. Başakşehir orada ülkemizi temsil etti. Ayrıca İstanbul’un en yeşil ilçesi de Başakşehir’dir. Başakşehir’in yeşil alan miktarı yaklaşık 11 Milyon m2 ayrıca kişi başı yeşil alan miktarı 21 m2. Neredeyse Avrupa’nın üzerinde bir oran. Başakşehir ayrıca İstanbul’un en genç ilçelerinden biridir. Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonunu da biz yapıyoruz şu anda. Çevre ile ilgili ana başlıklarımızdan bir tanesi de ‘Sıfır Atık’ projesi. Türkiye’de ilk sıfır atık belgesi alan kurum Başakşehir Belediyemizdir. ‘Emine Erdoğan Hanımefendinin Başakşehir ile ilgili sıfır atık tarifi şöyleydi: Başakşehir’de sıfır atık ete kemiğe bürünmüş’. İstanbul’da bir kişinin ürettiği atık miktarı 1,200 gram. Biz bunu 690 grama düşürdük. Hedefimiz 500 gramdan aşağısı. Sıfır atıkta başarılı olmamızın sebebi Başakşehir’in zaten bunu yaşamasıdır.”

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